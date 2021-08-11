Козак: Россия и Молдавия снимут взаимные торговые барьеры
Молдавия и Россия приняли решение снять взаимные барьеры в торговле. Об этом заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак на брифинге по итогам переговоров с президентом Молдавии Майей Санду.
"Договорились о сотрудничестве по вопросам взаимной торговли, о беспошлинной торговле, о снятии тех ограничений, которые возникли для российских экспортеров", - цитирует политика ТАСС. Он подчеркнул, что Россия предпримет ответные шаги по отношению к поставкам сельхозпродукции молдавского производства.
Также Козак заявил, что доволен переговорами с президентом Молдавии Санду. По его словам, РФ и Молдавия будут дружить и сотрудничать.
В пятницу 6 августа Молдавия сформировала новое правительство, его возглавила бывшая глава Минфина Наталья Гаврилица. Кандидатуру главы кабмина утвердил парламент, за проголосовал 61 депутат от партии «Действие и солидарность» (PAS). Всего в заседании принимали участие 94 депутата.
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