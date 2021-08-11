Козак заявил о дружбе и сотрудничестве между Россией и Молдавией
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак после встречи с главой Молдавии Майей Санду отметил, что Молдавия и Россия будут "дружить и сотрудничать". Об этом он заявил журналистам на брифинге, передает РИА Новости.
По мнению Козака, Молдавия достигла политической стабильности, поэтому российскому руководству удалось договориться о "начале диалога на ведомственном уровне". Козак подчеркнул, что Россия и Модавия "будет дружить точно". Он добавил, что в Кремле ожидают "конструктивного диалога" с Кишиневом.
Кроме того, замглавы администрации президента уточнил, что российская помощь Молдавии будет производиться "не в ущерб наших национальных интересов".
Козак также провел встречу с министром иностранных дел Молдавии Николаем Попеску, вице-премьером по реинтеграции Владиславом Кульминским, вице-премьером по инфраструктуре и региональному развитию Андреем Спыну, а также с министром внутренних дел Молдавии Анной Ревенко.
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