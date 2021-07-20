Козак рассказал, при каком условии Россия вмешается в конфликт на Донбассе

Россия и все мировое сообщество не останутся безучастными в случае нападения Украины на Донбасс и геноцида населения региона. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак в интервью французскому ежеквартальному журналу «Международная политика».

Слова политика приводит пресс-служба российского посольства во Франции. Козак отметил, что на Украине сохраняются радикальные политические группы, готовые к нападению на Донбасс, и Киев не может противостоять им, сообщает Ura.ru.

«В случае если в зоне конфликта будут править бал те, кто сегодня устраивает откровенно националистические силовые акции на улицах Киева, это станет трагедией», — цитирует РЕН ТВ замглавы президентской администрации.

Ранее Козак заявил, что Россия заинтересована в мирном урегулировании конфликта на Донбассе и поддержит любые мирные договоренности, в том числе вне Минских соглашений.

