Козак рассказал, при каком условии Россия вмешается в конфликт на Донбассе
Россия и все мировое сообщество не останутся безучастными в случае нападения Украины на Донбасс и геноцида населения региона. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак в интервью французскому ежеквартальному журналу «Международная политика».
Слова политика приводит пресс-служба российского посольства во Франции. Козак отметил, что на Украине сохраняются радикальные политические группы, готовые к нападению на Донбасс, и Киев не может противостоять им, сообщает Ura.ru.
«В случае если в зоне конфликта будут править бал те, кто сегодня устраивает откровенно националистические силовые акции на улицах Киева, это станет трагедией», — цитирует РЕН ТВ замглавы президентской администрации.
Ранее Козак заявил, что Россия заинтересована в мирном урегулировании конфликта на Донбассе и поддержит любые мирные договоренности, в том числе вне Минских соглашений.
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