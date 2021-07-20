Козак заявил, что Россия готова поддержать любые мирные договоренности по Донбассу

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак в интервью французскому изданию Politique Internationale заявил, что Россия заинтересована в мирном урегулировании конфликта на Донбассе.

По его словам, Москва готова «терпеливо и настойчиво способствовать» мирному урегулированию конфликта и «поддержит любые мирные договоренности», в том числе, вне Минских соглашений. Любые иные решения, по его мнению - это «дестабилизация приграничного с Россией региона со всеми вытекающими негативными для РФ последствиями».

Козак считает, что в настоящее время «альтернативы минским соглашениям нет», так как ни одна из сторон, обладающих полномочиями и возможностями, не выступила с подобной инициативой, а другие государства или международные организации «могут лишь давать оценочные суждения и рекомендации».

Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что отберёт Крым у России за год, сообщает «Свободная пресса». Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек охарактеризовал это высказывание, как попытку политика «выйти из политического забвения», передаёт RT.

