Козак: На переговорах в Берлине не удалось найти «окончательные решения»
На переговорах в Берлине, прошедших между представителями политических советников лидеров стран "нормандской четверки" во вторник, окончательных решений найти не удалось. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на замглавы администрации президента России Дмитрия Козака.
По словам замглавы администрации, новый раунд переговоров намечен через две недели. По данным Козака, политсоветники стран "четверки" договорились разработать новые принципы и подходы для создания дорожной карты контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.
Как предположил Козак, встреча будет проведена в том же формате, при участии политсоветников и представителей МИД четырех стран, входящих в "нормандскую четверку" - Франции, Германии, Украины и России. Он также добавил, что следующая встреча будет проведена в режиме видеоконференции.
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