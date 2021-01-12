Козак: На переговорах в Берлине не удалось найти «окончательные решения»

На переговорах в Берлине, прошедших между представителями политических советников лидеров стран "нормандской четверки" во вторник, окончательных решений найти не удалось. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на замглавы администрации президента России Дмитрия Козака.

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По словам замглавы администрации, новый раунд переговоров намечен через две недели. По данным Козака, политсоветники стран "четверки" договорились разработать новые принципы и подходы для создания дорожной карты контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

Как предположил Козак, встреча будет проведена в том же формате, при участии политсоветников и представителей МИД четырех стран, входящих в "нормандскую четверку" - Франции, Германии, Украины и России. Он также добавил, что следующая встреча будет проведена в режиме видеоконференции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассБерлинНормандская Четверка
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