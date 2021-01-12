Козак: На переговорах в Берлине не удалось найти «окончательные решения»

По словам замглавы администрации, новый раунд переговоров намечен через две недели. По данным Козака, политсоветники стран "четверки" договорились разработать новые принципы и подходы для создания дорожной карты контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

Как предположил Козак, встреча будет проведена в том же формате, при участии политсоветников и представителей МИД четырех стран, входящих в "нормандскую четверку" - Франции, Германии, Украины и России. Он также добавил, что следующая встреча будет проведена в режиме видеоконференции.

