Косачеву отказали во въезде на Украину для посещения могилы деда

Согласно сообщению депутата в Facebook, он планировал посетить братскую могилу в селе Чемужовка Харьковской области, где захоронен его двоюродный дед. Косачев заявил, что запрос на посещение страны был направлен в начале августа, ответ пришел 17 августа в форме «грубого отказа со ссылкой на бессрочный запрет» на въезд чиновника в Украину.

По словам Косачева, МИД Украины предложил снять запрет на въезд при условии «прекращения российской агрессии», «деоккупации Крыма, Севастополя и Юго-Востока», «компенсации причинённых убытков», передает News.ru.







