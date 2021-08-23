Косачеву отказали во въезде на Украину для посещения могилы деда

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил об отказе Украины разрешить ему въезд в страну на церемонию открытия мемориала героям Великой Отечественной войны.

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Согласно сообщению депутата в Facebook, он планировал посетить братскую могилу в селе Чемужовка Харьковской области, где захоронен его двоюродный дед. Косачев заявил, что запрос на посещение страны был направлен в начале августа, ответ пришел 17 августа в форме «грубого отказа со ссылкой на бессрочный запрет» на въезд чиновника в Украину.

По словам Косачева, МИД Украины предложил снять запрет на въезд при условии «прекращения российской агрессии», «деоккупации Крыма, Севастополя и Юго-Востока», «компенсации причинённых убытков», передает News.ru.



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ТЕГИ:УкраинаКонстантин Косачев
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