Косачев заявил об упущенном шансе Зеленского урегулировать конфликт в Донбассе
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что президент Украины Владимир Зеленский упустил шанс урегулировать конфликт в Донбассе. Об этом политик заявил в своем Facebook.
Косачев считает, что Зеленский не воспользовался возможностью завершить ситуацию на Донбассе мирным путем.
«Шанс у него действительно был - требовалось всего лишь инициировать прямой диалог с жителями ДНР и ЛНР, а по его итогам принять решения, которые бы обеспечивали комфортное проживание в едином государстве для всех без исключения граждан Украины», - отметил сенатор.
По мнению Косачева, этот шанс упущен, политика Зеленского не предусматривает диалог с российской стороной, продолжается «подавление русского языка, демонтаж системы русскоязычного образования, … героизации бандеровцев и иже с ними».
Политик подчеркнул, что Зеленский прибегает к стандартному объяснению провалов в политике.
«Выбор всё тот же, виновата Россия. И санкции, якобы подтверждающие этот тезис», - написал Косачев.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заверил президента США Джо Байдена в ходе телефонного разговора в готовности реформировать Украину. Также Байден подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, передает Ura.ru.
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