Косачев: Запад может применить оружие массового поражения на Украине
Западные страны могут применить оружие массового поражения на Украине. По мнению вице-спикера Совфеда Константина Косачева, к этому их может подтолкнуть собственный кризис.
Сенатор пояснил, что страны Запада попали в ситуацию, когда против России нужно вводить все более жесткие санкции, передает РИА Новости. При этом принятые меры будут иметь все более сильный «эффект бумеранга».
По мнению Косачева, такая ситуация опасна тем, что «на каком-то этапе нужно будет продемонстрировать своему населению нечто совершенно чудовищное в оправдание продолжающегося удорожания базовых продуктов и бензина». Как считает сенатор, «в ход может пойти даже оружие массового поражения».
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что страны Запада, обвиняя Россию в якобы подготовке провокаций с использованием оружия массового поражения, сами могут вынашивать такие планы, пишет «Газета.ру».
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