Косачев: Запад может применить оружие массового поражения на Украине

Западные страны могут применить оружие массового поражения на Украине. По мнению вице-спикера Совфеда Константина Косачева, к этому их может подтолкнуть собственный кризис.

Сенатор пояснил, что страны Запада попали в ситуацию, когда против России нужно вводить все более жесткие санкции, передает РИА Новости. При этом принятые меры будут иметь все более сильный «эффект бумеранга».

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По мнению Косачева, такая ситуация опасна тем, что «на каком-то этапе нужно будет продемонстрировать своему населению нечто совершенно чудовищное в оправдание продолжающегося удорожания базовых продуктов и бензина». Как считает сенатор, «в ход может пойти даже оружие массового поражения».

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что страны Запада, обвиняя Россию в якобы подготовке провокаций с использованием оружия массового поражения, сами могут вынашивать такие планы, пишет «Газета.ру».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаКонстантин Косачев
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