Косачев: Запад может применить оружие массового поражения на Украине

Западные страны могут применить оружие массового поражения на Украине. По мнению вице-спикера Совфеда Константина Косачева, к этому их может подтолкнуть собственный кризис.

Сенатор пояснил, что страны Запада попали в ситуацию, когда против России нужно вводить все более жесткие санкции, передает РИА Новости. При этом принятые меры будут иметь все более сильный «эффект бумеранга».