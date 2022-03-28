Байден прокомментировал возможное применение РФ химоружия

Президент США Джо Байден заявил, что возможное использование Россией химоружия на территории Украины привело бы к значительному ответу американской стороны. Об этом сообщает ТАСС.



Байден при этом не стал уточнять, каким именно будет ответ, отметив, что «тогда Россия узнает».

Ранее в МИД РФ заявили, что заявления Соединенных Штатов о том, что Россия якобы может использовать химическое и биологическое оружие, являются злонамеренными инсинуациями.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».





