Байден прокомментировал возможное применение РФ химоружия
Президент США Джо Байден заявил, что возможное использование Россией химоружия на территории Украины привело бы к значительному ответу американской стороны. Об этом сообщает ТАСС.
Байден при этом не стал уточнять, каким именно будет ответ, отметив, что «тогда Россия узнает».
Ранее в МИД РФ заявили, что заявления Соединенных Штатов о том, что Россия якобы может использовать химическое и биологическое оружие, являются злонамеренными инсинуациями.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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