Косачев усомнился в готовности США начать войну ради расширения НАТО

Он считает, что американцы стремятся к созданию однополярного мира и не откажутся от данной идеи ни при каких обстоятельствах, однако «не готовы за такую цель воевать, они готовы ради этого таскать каштаны из огня чужими руками», — сказал парламентарий.

Он назвал это «красными линиями», которые в США переступать не желают.

Западные СМИ противоречиво оценили переговоры по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 10 января в Женеве.

Так, американская газета The New York Times посчитала, что Россия вышла победителем по итогам встречи. В то же время британская газета The Guardian пришла к выводу, что переговоры наоборот могут сорваться.