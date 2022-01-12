Косачев усомнился в готовности США начать войну ради расширения НАТО
Вашингтон настроен на расширения состава Североатлантического альянса, однако воевать за это США не готовы, сообщил «Парламентской газете» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Он считает, что американцы стремятся к созданию однополярного мира и не откажутся от данной идеи ни при каких обстоятельствах, однако «не готовы за такую цель воевать, они готовы ради этого таскать каштаны из огня чужими руками», — сказал парламентарий.
Он назвал это «красными линиями», которые в США переступать не желают.
Западные СМИ противоречиво оценили переговоры по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 10 января в Женеве.
Так, американская газета The New York Times посчитала, что Россия вышла победителем по итогам встречи. В то же время британская газета The Guardian пришла к выводу, что переговоры наоборот могут сорваться.
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