В Верховной Раде призвали ускорить вступление Украины в НАТО после событий в Казахстане
События в Казахстане говорят о необходимости ускорения вступления Украины в НАТО, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главы комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, замглавы украинской делегации в контактной группе по Донбассу Александра Мережко.
«Урок из этих событий: необходимо ускорить вступление Украины в НАТО. Однако, к сожалению, решение этого вопроса не зависит от нашей воли», — сказал парламентарий. По его мнению, если бы Киев не выбрал путь интеграции с НАТО и Евросоюзом, то страна оказалось бы в похожей с Казахстаном ситуации, сообщает издание «Цензор.НЕТ».
Мережко выразил уверенность в том, что Украине не стоит вмешиваться в ситуацию в Казахстане, поскольку это внутреннее дело этой страны.
Напомним, в начале января в Казахстане вспыхнули акции протеста против повышения цен на сжиженный газ, которые переросли в столкновения и беспорядки. В страну были направлены 2 тыс. 300 миротворцев.
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