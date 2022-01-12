В Верховной Раде призвали ускорить вступление Украины в НАТО после событий в Казахстане

«Урок из этих событий: необходимо ускорить вступление Украины в НАТО. Однако, к сожалению, решение этого вопроса не зависит от нашей воли», — сказал парламентарий. По его мнению, если бы Киев не выбрал путь интеграции с НАТО и Евросоюзом, то страна оказалось бы в похожей с Казахстаном ситуации, сообщает издание «Цензор.НЕТ».

Мережко выразил уверенность в том, что Украине не стоит вмешиваться в ситуацию в Казахстане, поскольку это внутреннее дело этой страны.

Напомним, в начале января в Казахстане вспыхнули акции протеста против повышения цен на сжиженный газ, которые переросли в столкновения и беспорядки. В страну были направлены 2 тыс. 300 миротворцев.

