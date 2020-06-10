Косачев: У следствия по «Боингу» MH17 нет доказательств пуска ракеты из-под Первомайского

«У любого следствия по такого рода ситуациям на руках должны быть или неопровержимые технические доказательства, или констатация того, что в условиях отсутствия технических доказательств что бы то ни было доказать невозможно. В случае с малайзийским «Боингом» есть технические данные, которые предоставила Россия. Нет технических данных, которые предоставила Украина, потому что у них загадочным образом не работали радары в этот момент. И нет технических данных со стороны такой глобальной державы как США, которые следят за всем происходящим в мире с помощью своих спутников, потому что американцы оказались эти данные Следственной группе предоставить. Вот ситуация, в которой работают голландские следователи. Есть технические данные России, которые не подтверждают версию следствия, но они проигнорированы. Нет технических технических данных с украинских радаров и нет данных с американских спутников», - подчеркнул сенатор.

В этих условиях, отметил он, любые выводы этой Следственной группы несостоятельны и явно политизированы.

«Только так к ним можно относиться. Понятно, что иного сценария те, кто затеял этот трибунал, предположить не могли. Его цель – доказать одну-единственную из всех возможных версий. И всеми правдами и неправдами следователи пытаются дотянуть до искомого результата. Относиться к этому нужно исключительно как к политическому действу, а не профессиональному расследованию», - заключил Косачев.

Напомним, суд по крушению «Боинга» MH17 возобновился 8 июня в окружном суде Гааги. В ходе слушаний прокуратура Нидерландов перечислила несколько сценариев крушения лайнера: взрыв на борту, атака военного самолета, использование различных зенитных ракетных установок, включая «Бук».

