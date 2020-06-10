Косачев: У следствия по «Боингу» MH17 нет доказательств пуска ракеты из-под Первомайского
Глава комитета Совета Федерации по международным делам в эфире НСН рассказал, почему не считает убедительной версию следствия.
«Боинг» MH17 был сбит из-под населенного пункта Первомайское. Эту версию в очередной раз подтвердила Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов версию. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Результаты расследования тесно связаны с маршрутом, по которому мог передвигаться ЗРК "Бук", свидетельскими показаниями и снимками, предоставленными свидетелями. И этот маршрут заканчивается как раз под Первомайским. Именно по этим причинам еще в 2016 году Совместная следственная группа опубликовала отчет, в котором делается вывод о том, что MH17 сбит именно с этого места», - сказал прокурор Тейс Бергер.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в эфире НСН рассказал, почему не считает убедительной версию следствия.
«У любого следствия по такого рода ситуациям на руках должны быть или неопровержимые технические доказательства, или констатация того, что в условиях отсутствия технических доказательств что бы то ни было доказать невозможно. В случае с малайзийским «Боингом» есть технические данные, которые предоставила Россия. Нет технических данных, которые предоставила Украина, потому что у них загадочным образом не работали радары в этот момент. И нет технических данных со стороны такой глобальной державы как США, которые следят за всем происходящим в мире с помощью своих спутников, потому что американцы оказались эти данные Следственной группе предоставить. Вот ситуация, в которой работают голландские следователи. Есть технические данные России, которые не подтверждают версию следствия, но они проигнорированы. Нет технических технических данных с украинских радаров и нет данных с американских спутников», - подчеркнул сенатор.
В этих условиях, отметил он, любые выводы этой Следственной группы несостоятельны и явно политизированы.
«Только так к ним можно относиться. Понятно, что иного сценария те, кто затеял этот трибунал, предположить не могли. Его цель – доказать одну-единственную из всех возможных версий. И всеми правдами и неправдами следователи пытаются дотянуть до искомого результата. Относиться к этому нужно исключительно как к политическому действу, а не профессиональному расследованию», - заключил Косачев.
Напомним, суд по крушению «Боинга» MH17 возобновился 8 июня в окружном суде Гааги. В ходе слушаний прокуратура Нидерландов перечислила несколько сценариев крушения лайнера: взрыв на борту, атака военного самолета, использование различных зенитных ракетных установок, включая «Бук».
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