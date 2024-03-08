Косачев: Путину предложат денонсировать невыгодные для РФ соглашения

Президенту Владимиру Путину представят предложения по денонсации невыгодных для РФ международных договоренностей, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

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Сенатор уточнил, что у России около 15 тысяч действующих соглашений, которые носят двусторонний и многосторонний характер. Большинство договоренностей заключено с недружественными странами. Их законодатели будут анализировать в первую очередь, указал Косачев.

Ранее с предложением денонсировать невыгодные для Москвы соглашения выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В ноябре 2023 года Россия завершила процесс выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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