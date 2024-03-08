Косачев: Путину предложат денонсировать невыгодные для РФ соглашения
Президенту Владимиру Путину представят предложения по денонсации невыгодных для РФ международных договоренностей, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Сенатор уточнил, что у России около 15 тысяч действующих соглашений, которые носят двусторонний и многосторонний характер. Большинство договоренностей заключено с недружественными странами. Их законодатели будут анализировать в первую очередь, указал Косачев.
Ранее с предложением денонсировать невыгодные для Москвы соглашения выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В ноябре 2023 года Россия завершила процесс выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Байден заявил, что его участие в дебатах зависит от поведения Трампа
- Косачев: Путину предложат денонсировать невыгодные для РФ соглашения
- Певица Полина Гагарина собралась взять паузу после концерта в «Лужниках»
- СМИ: Швейцария и КНР призвали пригласить Россию на саммит по Украине
- Польский сейм одобрил приостановку участия в ДОВСЕ
- Байден заявил Нетаньяху о необходимости «прийти к Иисусу»
- Британскую актрису из сериала «Фостеры» нашли мертвой в собственном доме
- Эрдоган подтвердил планы Турции провести переговоры между РФ и Украиной
- Во Франции заявили о подготовке армии к высокоинтенсивному конфликту
- Певец SHAMAN устроил концерт в женской колонии в Подмосковье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru