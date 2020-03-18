Косачев призвал отменить все санкции в мире из-за COVID-19

Сенатор уверен, что договоренность об обнулении ограничительных мер могла бы быть инициирована государствами БРИКС, поддержана странами «Большой двадцатки» и сертифицирована Советом Безопасности ООН. Представитель Совфеда считает, что падение спроса на энергоносители и колебания валютных курсов, а также угроза безопасности людей провоцируют долгоиграющие риски вхождения человечества в затяжную мировую рецессию.

При этом он отметил, что если не предпринять какие-либо меры, настанет экономический кризис, «который не пощадит ни одну страну.

Ранее НСН писала, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявила о переносе чемпионата Европы с 2020 на лето 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Евро-2020 было запланировано с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, в том числе в российском Санкт-Петербурге. Новые сроки установлены с 11 июня по 11 июля.



Бывший нападающий сборной России по футболу, тренер Сергей Кирьяков в беседе с НСН высказал мнение, что УЕФА поторопилась с принятием решения о переносе чемпионата Европы.



