Косачев предрек мировой финансовый кризис из-за изъятия активов РФ
Изъятие западными странами заблокированных российских спровоцирует глобальный финансовый кризис, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Сенатор полагает, что в случае реализации такого сценария пострадают все стороны. Изъятие российских активов станет еще одним шагом к хаосу, предупредил парламентарий.
«Наступит очередной глобальный финансовый кризис»,- подчеркнул Косачев.
Он добавил, что юридических оснований для изъятия российских активов нет.
В беседе с газетой «Известия» депутат Госдумы Виктор Водолацкий назвал США главными мошенниками на международной арене. По его словам, Вашингтон обманывает всех и по различным направлениям.
Накануне газета The New York Times сообщила, что администрация США начали срочные переговоры с партнерами об изъятии российских активов. По данным издания, средства планируют направить на помощь Украине, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru