Косачев предрек мировой финансовый кризис из-за изъятия активов РФ

Сенатор полагает, что в случае реализации такого сценария пострадают все стороны. Изъятие российских активов станет еще одним шагом к хаосу, предупредил парламентарий.

«Наступит очередной глобальный финансовый кризис»,- подчеркнул Косачев.

Он добавил, что юридических оснований для изъятия российских активов нет.

В беседе с газетой «Известия» депутат Госдумы Виктор Водолацкий назвал США главными мошенниками на международной арене. По его словам, Вашингтон обманывает всех и по различным направлениям.

Накануне газета The New York Times сообщила, что администрация США начали срочные переговоры с партнерами об изъятии российских активов. По данным издания, средства планируют направить на помощь Украине, сообщает «Радиоточка НСН».

