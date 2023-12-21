Белый дом счел преждевременным использование активов РФ для Украины
Соединенные Штаты считают преждевременным говорить об использовании замороженных активов России для поддержки Украины. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
По его словам, говорить о направлении российских активов на помощь Киеву «пока слишком рано». Кирби отметил, что администрация США ждет от Конгресса одобрения запроса на выделение дополнительных средств Украине в размере $61 миллиарда.
В четверг газета The New York Times сообщила, что США начали срочные переговоры с союзниками об использовании российских активов. По данным СМИ, Вашингтон давит на Великобританию, Германию, Францию, Италию, Канаду и Японию и просит определиться по этому вопросу до 24 февраля 2024 года.
После начала спецоперации на Украине Запад заморозил российские активы на сумму около 300 миллиардов евро. Порядка 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, напоминает «Радиоточка НСН».
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