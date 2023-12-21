Белый дом счел преждевременным использование активов РФ для Украины

По его словам, говорить о направлении российских активов на помощь Киеву «пока слишком рано». Кирби отметил, что администрация США ждет от Конгресса одобрения запроса на выделение дополнительных средств Украине в размере $61 миллиарда.

В четверг газета The New York Times сообщила, что США начали срочные переговоры с союзниками об использовании российских активов. По данным СМИ, Вашингтон давит на Великобританию, Германию, Францию, Италию, Канаду и Японию и просит определиться по этому вопросу до 24 февраля 2024 года.

После начала спецоперации на Украине Запад заморозил российские активы на сумму около 300 миллиардов евро. Порядка 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, напоминает «Радиоточка НСН».

