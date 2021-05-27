Косачев перечислил условия улучшения отношений РФ и Запада

Вице-спикер Совета федерации Константин Косачев озвучил условия, которые должен выполнить Запад для улучшения отношений с Россией, пишет «Коммерсант».

Косачев упрекнул Брюссель и Киев в попытке разрушить отношения России и ЕС

По его словам, необходимо отказаться от концепции порядка, основанного на правилах, «которая никогда не будет универсальной». Также парламентарий выступил за определение красных линий, «за которыми начинается вмешательство во внутренние дела». Кроме того, Косачев считает необходимым «запустить диалоговые механизмы.

«В конечном итоге ответственность любой влиятельной политической силы в современном мире, включая и западную либеральную «партию»,— выстроить систему международных отношений по инклюзивному, а не эксклюзивному принципу», - отметил вице-спикер.

«Евросоюз и Украина совместно обрушивают отношения Евросоюза с Россией. Американцы властвуют. А украинцы наивно полагают, что властвуют над русскими, а не над ними, и что раздел в этом случае проходит между ЕС и Россией, а не на юго-востоке их страны. Страны, которую они потеряли», - заявил ранее Косачев.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ЗападСанкцииКонстантин Косачев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры