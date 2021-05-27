Косачев перечислил условия улучшения отношений РФ и Запада

По его словам, необходимо отказаться от концепции порядка, основанного на правилах, «которая никогда не будет универсальной». Также парламентарий выступил за определение красных линий, «за которыми начинается вмешательство во внутренние дела». Кроме того, Косачев считает необходимым «запустить диалоговые механизмы.

«В конечном итоге ответственность любой влиятельной политической силы в современном мире, включая и западную либеральную «партию»,— выстроить систему международных отношений по инклюзивному, а не эксклюзивному принципу», - отметил вице-спикер.

«Евросоюз и Украина совместно обрушивают отношения Евросоюза с Россией. Американцы властвуют. А украинцы наивно полагают, что властвуют над русскими, а не над ними, и что раздел в этом случае проходит между ЕС и Россией, а не на юго-востоке их страны. Страны, которую они потеряли», - заявил ранее Косачев.

