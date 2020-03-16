Коронавирусные каникулы, 300 млрд на спасение экономики и вердикт КС

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По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, зафиксированы 93 случая, 86 из них - завозные. Число заразившихся коронавирусом в Москве возросло до 53 человек, сообщили городские власти. В связи с этим в столице до 10 апреля введен запрет на любые массовые мероприятия на открытом воздухе с любой численностью участников, в закрытых помещениях запрещено проводить мероприятия с численностью более 50 человек, сообщил мэр Сергей Собянин. Кроме того, с 21 марта по 12 апреля в Москве будут закрыты все общеобразовательные, спортивные школы и секции дополнительного образования. Аналогичные меры вводит и Подмосковье: трехнедельные школьные каникулы там вводятся с 23 марта, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

