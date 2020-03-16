Коронавирусные каникулы, 300 млрд на спасение экономики и вердикт КС
НСН о наиболее заметных событиях уходящего дня
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-2019 в России приблизилось к сотне
По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, зафиксированы 93 случая, 86 из них - завозные. Число заразившихся коронавирусом в Москве возросло до 53 человек, сообщили городские власти. В связи с этим в столице до 10 апреля введен запрет на любые массовые мероприятия на открытом воздухе с любой численностью участников, в закрытых помещениях запрещено проводить мероприятия с численностью более 50 человек, сообщил мэр Сергей Собянин. Кроме того, с 21 марта по 12 апреля в Москве будут закрыты все общеобразовательные, спортивные школы и секции дополнительного образования. Аналогичные меры вводит и Подмосковье: трехнедельные школьные каникулы там вводятся с 23 марта, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Правительство России поддержит торговлю, чтобы избежать дефицита
Торговые предприятия должны получить доступ к льготным кредитам, ограничения для транспорта торговых сетей в городской черте на ближайший месяц могут отменить, для компаний, работающих в пострадавших от пандемии сферах экономики, введут отсрочку по уплате налогов. Таковы некоторые из первоочередных мер, которыми российской правительство намерено поддержать торговую сферу, чтобы «сформировать надежный запас товаров первой необходимости», - заявил премьер Михаил Мишустин. По его словам, резерв «по поддержке экономики в условиях распространения коронавируса» в 2020 году может составить до 300 миллиардов рублей.
Третий за неделю обвал на мировых рынках спровоцировали «нефтяная война» и коронавирус.
Стоимость барреля нефти марки Brent на торгах в Лондоне упала ниже отметки в 30 долларов – до 29,52. Потом, правда, поднялась чуть выше психологически важного рубежа. На Московской бирже курс доллара сегодня перевалил за 75 рублей, евро – за 84. Индекс Мосбиржи упал почти на 5%, индекс РТС потерял 7,4%.
Конституционный суд признал законными поправки в Основной закон
Внесенные президентом Путиным, а затем дополненные значительным количеством предложений в рамках деятельности рабочей группы по подготовке изменений и парламентских инициатив. Предложенные поправки не противоречат неизменяемым статьям Конституции, - гласит вердикт КС. Решение суда окончательно и обжалованию не подлежит. Теперь поправки в Конституцию должны быть вынесены на всероссийское голосование, которое, как ожидается, должно состояться 22 апреля.
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