Коронация Карла III состоится 6 мая 2023 года

Коронация Карла III (принца Чарльза) назначена на 6 мая 2023 года. Об этом сообщил Букингемский дворец.

Церемония коронации состоится в Вестминстерском аббатстве, ее проведет архиепископ Кентерберийский.

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Во время предполагаемой коронации Карлу III будет уже 74 года. Он станет самым пожилым коронованным монархом в истории страны.

Ранее СМИ сообщали, что коронация пройдет 3 июня будущего года, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По обычаю, монарх будет восседать на кресле короля Эдуарда со скипетром и державой. На голову Карла III наденут корону святого Эдуарда, созданную в XVII веке для короля Карла II. Драгоценности по случаю коронации привезут из Лондонского Тауэра, где они постоянно хранятся.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Великобритания
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