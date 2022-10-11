Коронация Карла III состоится 6 мая 2023 года
Коронация Карла III (принца Чарльза) назначена на 6 мая 2023 года. Об этом сообщил Букингемский дворец.
Церемония коронации состоится в Вестминстерском аббатстве, ее проведет архиепископ Кентерберийский.
Во время предполагаемой коронации Карлу III будет уже 74 года. Он станет самым пожилым коронованным монархом в истории страны.
Ранее СМИ сообщали, что коронация пройдет 3 июня будущего года, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
По обычаю, монарх будет восседать на кресле короля Эдуарда со скипетром и державой. На голову Карла III наденут корону святого Эдуарда, созданную в XVII веке для короля Карла II. Драгоценности по случаю коронации привезут из Лондонского Тауэра, где они постоянно хранятся.
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