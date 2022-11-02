Королева Дании приняла отставку премьер-министра

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ушла в отставку после того, как проиграла на выборах. Королева Маргрете II о решении была проинформирована на личной встрече, сообщает ТАСС.

«Я проинформировала королеву о результатах выборов. Я подала заявление об отставке правительства», - заявила Фредериксен.

Теперь парламентским партиям предстоит ряд переговоров, чтобы сформировать новый кабинет правительства.

Ранее в Великобритании в отставку ушла премьер Лиз Трасс, которая занимала пост всего 45 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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