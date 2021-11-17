Консультации России и США по двусторонним вопросам начались в Вене

По данным дипломатических источников агентства, делегации двух стран возглавили высокопоставленные представители соответствующих структурных подразделений внешнеполитических ведомств. Так, руководителем делегации РФ стал директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев. Делегацию США возглавил заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон.

Консультации в австрийской столице пройдут в закрытом режиме, общения с прессой по итогам переговоров не планируется.

