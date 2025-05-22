Конституционный суд Румынии отклонил иск Симиона об отмене президентских выборов

Ходатайство бывшего кандидата в президенты Румынии Джордже Симиона об отмене итогов президентских выборов было отклонено Конституционным судом.

Лидер партии «Альянс за объединение румын» подал жалобу на результаты голосования во втором туре, который прошел в стране 18 мая 2025 года. Он утверждал, что на него повлияли иностранные государства - Франция, Польша, Испания и Молдавия, а финальные цифры были сфальсифицированы. Оппозиционер отметил, что с такой же формулировкой был отменен первый тур, который прошел в декабре 2024 года. Суд отказался признать его претензии.

Симион получил 46,4% голосов, хотя считался фаворитом. Победу одержал бывший мэр Бухареста Никушор Дан с 53,6%.

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что к нему обратились с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии президентских выборов, напоминает НСН.

