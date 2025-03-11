Конституционный суд Румынии не допустил Джеорджеску до президентских выборов
Конституционный суд Румынии подтвердил отказ в регистрации Кэлина Джеорджеску кандидатом на предстоящих президентских выборах, сообщает телеканал Realitatea Plus со ссылкой на источник в судебной инстанции.
Жалоба политика на решение Центрального избирательного бюро была отклонена в полном объеме, решение суда является окончательным.
Ранее Центризбирком отказал Джеорджеску в регистрации, указав на несоответствие части представленных документов требованиям законодательства. За это решение проголосовали десять членов бюро при четырех против.
После объявления вердикта в Бухаресте прошли акции протеста, некоторые из которых завершились столкновениями с полицией — в результате пострадали 13 жандармов, задержаны трое участников, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru