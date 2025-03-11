Конституционный суд Румынии не допустил Джеорджеску до президентских выборов

Ранее Центризбирком отказал Джеорджеску в регистрации, указав на несоответствие части представленных документов требованиям законодательства. За это решение проголосовали десять членов бюро при четырех против.

После объявления вердикта в Бухаресте прошли акции протеста, некоторые из которых завершились столкновениями с полицией — в результате пострадали 13 жандармов, задержаны трое участников, передает «Радиоточка НСН».

