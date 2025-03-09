ЦИК Румынии отклонил кандидатуру Джеорджеску на выборах президента
ЦИК Румынии отклонил кандидатуру Кэлина Джеорджеску на президентских выборах, которые пройдут в стране 4 мая. Об этом сообщил телеканал Digi24.
По информации телеканала, за утверждение кандидатуры проголосовали четыре члена ЦИК, против — 10.
Собравшиеся у здания ЦИК сторонники Джеорджеску возмущены таким решением. На месте начались столкновения с полицией, сообщают местные каналы.
Накануне Конституционный суд Румынии отказал в удовлетворении жалоб против регистрации кандидатуры Джеорджеску, что дало ему право участвовать в президентских выборах 4 мая. Однако окончательное решение о допуске кандидата было за ЦИК.
Ранее, 26 февраля, Джеорджеску был задержан и доставлен на допрос в Генеральную прокуратуру. Поводом стали подозрения в нарушениях при финансировании избирательной кампании 2024 года. Официально он был задержан по подозрению в создании фашистской организации с целью подрыва конституционного порядка и незаконном финансировании избирательной кампании. Политик находится под подпиской о невыезде.
Джеорджеску победил в первом туре выборов в ноябре 2024 года, однако Конституционный суд страны аннулировал результаты голосования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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