ЦИК Румынии отклонил кандидатуру Джеорджеску на выборах президента

По информации телеканала, за утверждение кандидатуры проголосовали четыре члена ЦИК, против — 10.

Собравшиеся у здания ЦИК сторонники Джеорджеску возмущены таким решением. На месте начались столкновения с полицией, сообщают местные каналы.

Накануне Конституционный суд Румынии отказал в удовлетворении жалоб против регистрации кандидатуры Джеорджеску, что дало ему право участвовать в президентских выборах 4 мая. Однако окончательное решение о допуске кандидата было за ЦИК.

Ранее, 26 февраля, Джеорджеску был задержан и доставлен на допрос в Генеральную прокуратуру. Поводом стали подозрения в нарушениях при финансировании избирательной кампании 2024 года. Официально он был задержан по подозрению в создании фашистской организации с целью подрыва конституционного порядка и незаконном финансировании избирательной кампании. Политик находится под подпиской о невыезде.

Джеорджеску победил в первом туре выборов в ноябре 2024 года, однако Конституционный суд страны аннулировал результаты голосования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

