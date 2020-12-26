Конституционный суд России дал разрешение не платить бывшим акционерам ЮКОСа

Конституционный суд (КС) России ратифицировал решение не платить 57 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, как следует из решения Апелляционного суда Гааги. Так можно трактовать разъяснения КС к постановлению 2012 года № 8-П о проверке ФЗ «О международных договорах», считает «Русская служба Би-би-си».

Журналисты напомнили, что новый пункт в старом решении КС появился спустя восемь лет. Благодаря дополнению российские споры по нератифицированным договорам не может рассматривать международный арбитраж.

По решению КС 2012 года, российские власти получили право временно применять «не ратифицированные и не вступившие в силу международные соглашения». Действие решения КС распространялось и на Договор к Энергетической хартии (ДЭХ). Он действовал временно с 1994 года, но не был ратифицирован. Именно на основании этого документа Гаагский арбитраж взыскать с России в пользу бывших акционеров ЮКОСА 50 миллиардов долларов, а затем еще прибавил сумму штрафа из-за неуплаты пеней, и итоговая сумма выросла до 57 миллиардов долларов.

В новой редакции документа КС признает, что его решение, принятое восемь лет назад, «не должно интерпретироваться» как возможность передать споры в международный арбитраж. По мнению судей КС, споры по международным договорам «о поощрении и взаимной защите инвестиций» следует рассматривать в России. Таким образом, итоги рассмотрения спора в Гааге по делу ЮКОСа 26-летней давности КС фактически признал неконституционными, уточняет Lenta.ru.