Главред «ВПК»: Конспирологии по поводу пандемии полно и у нас, и на Западе
Писатель, главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» в эфире НСН раскрыл причины конспирологических заявлений о коронавирусе.
Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в интервью немецкой газете Bild заявил, что «источники из России» дезинформируют страны Евросоюза и распространяют там теории заговора о ситуации с COVID-19.
«Наши наблюдения показывают, что различные официальные и поддерживаемые государством источники из России, то есть дружественные Кремлю источники и российские государственные СМИ, распространяют теории заговора и дезинформацию в ЕС, что может оказать существенное влияние на здравоохранение», - сказал Стано.
Писатель, главный редактор газеты «ВПК» Максим Калашников в эфире НСН раскрыл причины таких заявлений.
«Идет переформатирование всего мира. Это суррогат мировой войны. Начнется распад второй глобализации, разделение мира на имперские блоки и новый виток передела планеты. Мы не знаем, был ли это вирус искусственно сконструирован. Китай – это природный генератор рекомбинации вирусов: там много людей, теплый климат, много перелетных птиц, много свиней и, наконец, у них есть рынки, вроде того, что был в Ухане, на которых продаются животные со всех частей света. Которые в реальной жизни никогда бы друг с другом не встретились. И они едят этих животных, в отличие от других народов», - напомнил эксперт.
По его словам, популярность конспирологии отражает деградацию глобальной информационной сферы.
«Что касается конспирологических версий, то современная пресса – новосредневековая. Она достаточно деградировала по сравнению с прессой XX века, в которой я начинал работать. Я пришел в газету в 1987 году, 33 года назад. Это была пресса научного, рационального XX столетия. Сейчас мы имеем дело с медиа издерганного, истеричного, шизофренического XXI века. Это шаг назад во многих отношениях. Естественно всякие интересные теории пользуются спросом у читателя, и они появляются как в их прессе, так и в нашей. Если они нас обвиняют в распространении конспирологии, то пусть и на себя оборотятся. Кто красивее расскажет и занимательней, тот и добивается успеха», - отметил Калашников.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова опровергла публикации западных СМИ, которые обвинили российские власти в манипуляциях со статистикой смертности от COVID-19.
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