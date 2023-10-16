«Консенсус по Украине»: Польша не прекратит поддерживать Киев

Ранее при рекордной явке (72,9%) состоялись парламентские выборы в Польше. Согласно предварительным подсчетам Государственной избирательной комиссии страны, опубликованным в польских СМИ, правящая партия «Право и справедливость» набирает 36,8% голосов, оппозиционная «Гражданская коалиция» бывшего премьер-министра страны Дональда Туска — 31,6% голосов, оппозиционные «Третий путь» и «Новые Левые» —13% и 8,6% соответственно. При этом оппозиционные партии в случае объединения набирают более 50% голосов избирателей. Вместе с тем есть мнение, что партией «Право и справедливость» население Польши недовольно в том числе из-за политики по Украине. Корейба заверил, что расклад сил в пользу оппозиции не изменит политики Варшавы по отношению к Киеву.

«На этот счет среди польских политических партий существует консенсус. Абсолютно все партии выступают за поддержку Украины. Единственная партия, которая использовала антиукраинские лозунги во время предвыборной кампании, внутри которой существует определенная симпатия в отношении России, — это “Конфедерация”, получившая катастрофически низкий результат. Если полгода назад ей давали 15%, то после нескольких антиукраинских высказываний она получила 6% и балансирует на границе входа в парламент. Как мы видим, в данном случае антиукраинские лозунги действуют скорее во вред, чем во благо. Вопрос поддержки Украины — вопрос не симпатии того или иного политика, а национальных интересов, которые разделяет любой гражданин Польши. Для России при любом раскладе все будет либо плохо, либо очень плохо», — посчитал Корейба.

Вместе с тем собеседник НСН призвал повременить с выводами насчет того, кто будет формировать правительство.

«Пока что все варианты открыты, объявляемые результаты отличаются от вчерашних прогнозов. О том, кто сформирует правительство, скорее всего, мы узнаем только завтра», — добавил политолог.

В заключение Корейба допустил, что Туск может вновь занять пост премьер-министра Польши, однако подчеркнул, что в этом случае отношение Польши ни к России, ни к Украине не изменится.

Вместе с тем польская оппозиция провела в Варшаве многотысячный марш за две недели до выборов. Марш протеста против политики правящей в стране партии организовал экс-председатель Европейского совета, экс-премьер-министр Польши, а ныне лидер оппозиционной "Гражданской платформы" Дональд Туск.

В 2019 году телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта Корейбу из студии. Конфликт случился во время эфира программы на телеканале «Россия 1». Обстановка накалилась до предела, когда речь зашла о том, должна ли Польша нести ответственность за события Второй мировой войны. После того, как политолог обвинил СССР во невмешательстве в геноцид польских евреев, ведущий позвал охрану и потребовал вынести Корейбу и сжечь его стул, писал Telegram-канал «Радиоточка НСН».