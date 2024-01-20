Конгрессвумен Тейлор-Грин заявила, что США хотят продолжить конфликт на Украине
Администрация США рассчитывает на продолжение конфликта на Украине, при этом в Киеве просят о мире, считает член палаты представителей Марджори Тейлор-Грин. Об этом политик написала в соцсети X.
Конгрессвумен прокомментировала публикацию в The New York Times о том, что президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе не просил оружия для новых наступлений и настаивал на усилении санкционного давления на Россию.
«Зеленский в Швейцарии просит о мирных переговорах, а разжигатели войны в Вашингтоне отчаянно пытаются выделить $60 млрд для продолжения войны на Украине», — написала Тейлор-Грин, добавив, что это «безумие».
Республиканка призвала больше не финансировать Украину и дать Киеву заключить мир.
Ранее Зеленский заявил, что в мире нет достаточных ресурсов, чтобы поддерживать Украину в конфликте с Россией, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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