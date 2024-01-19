Евросоюз пообещал поставить Украине миллион снарядов
Евросоюз к весне поставит Украине миллион снарядов, заявил на пресс-конференции еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон.
По его словам, европейская военная промышленность произведет миллион снарядов для Украины к началу апреля.
Бретон уточнил, что порядка 40% европейской оборонной продукции идет на экспорт за пределы ЕС. Чиновник призвал убедиться, что боеприпасы в первую очередь направят Украине.
В интервью изданию Bild мэр Киева Виталий Кличко потребовал от Германии новой помощи из-за критического положения Вооруженных сил Украины (ВСУ), напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru