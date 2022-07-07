Конгрессвумен Спартц призвала Зеленского прекратить играть в политику

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо перестать «играть в политику и театр» и сосредоточиться на реальных проблемах, которых в его стране много. Об этом заявила американская конгрессвумен Виктория Спартц.

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«Президент Зеленский должен… заняться управлением, чтобы более эффективно поддерживать свои вооруженные силы и органы местной власти», - приводит РИА ФАН слова Спартц.

По ее словам, президент США Джо Байден, в свою очередь, должен определить четкую стратегию относительно Украины и подстроить под нее выделяемую оборонную помощь.

Ранее бывшая конгрессвумен Тулси Габбард заявила, что американский президент Джо Байден предал государство ради интересов Украины, напоминает RT. При этом Владимир Зеленский отмечал, что Киев уже не ждет от западных партнеров предоставления авиации, подчеркивает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийСШАУкраина
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