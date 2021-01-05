Конгрессмены попросили ФБР завести на Трампа уголовное дело после звонка госсекретарю

Конгрессмены от Демократической партии США Тед Лью и Кэтлин Райс попросили ФБР завести уголовное дело в отношении действующего президента Дональда Трампа после публикации в СМИ записи его телефонного разговора с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером, сообщает NBC News.

Конгрессмены считают, что Трамп участвовал в подстрекательстве и сговоре для совершения преступлений, связанных с выборами.

Речь идет опубликованной газетой The Washington Post аудиозаписи, на которой Трамп просит Раффенспергера «найти 11 780 голосов».

Лью и Райс считают этот факт попыткой действующего президента фальсифицировать результаты выборов. Трамп ранее после обвинений в свой адрес заявил, что госсекретарь штата отказывается ответить на вопросы по допущенным на выборах нарушениям.