Вице-президент США назвала очередную попытку пересмотреть результаты выборов отчаянием

Избранный вице-президент США Камала Харрис, заявила, что телефонный разговор Дональда Трампа с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером является «голосом отчаяния» действующего президента США. Об этом пишет «Интерфакс».

Ранее в распоряжение журналистов попала аудиозапись беседы Трампа с Раффенспергером, в ходе которой действующий президент призвал госсекретаря пересчитать голоса выборщиков. Во время разговора президент попросил госсекретаря штата «найти» более 11 тысяч голосов.

Харрис назвала звонок президента «наглым злоупотреблением властью» и добавила, что «это был голос отчаяния».

Как сообщает RT, Трамп ранее анонсировал проведение митинга своих сторонников 6 января в Вашингтоне,.

