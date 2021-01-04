Вице-президент США назвала очередную попытку пересмотреть результаты выборов отчаянием
Избранный вице-президент США Камала Харрис, заявила, что телефонный разговор Дональда Трампа с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером является «голосом отчаяния» действующего президента США. Об этом пишет «Интерфакс».
Ранее в распоряжение журналистов попала аудиозапись беседы Трампа с Раффенспергером, в ходе которой действующий президент призвал госсекретаря пересчитать голоса выборщиков. Во время разговора президент попросил госсекретаря штата «найти» более 11 тысяч голосов.
Харрис назвала звонок президента «наглым злоупотреблением властью» и добавила, что «это был голос отчаяния».
Как сообщает RT, Трамп ранее анонсировал проведение митинга своих сторонников 6 января в Вашингтоне,.
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