Конгрессмен США Кришнамурти призвал наказать Венгрию за отказ от эмбарго на нефть РФ
Член нижней палаты парламента США, конгрессмен Раджа Кришнамурти обратился с призывом к Государственному департаменту ввести санкции в отношении Венгрии из-за её несогласия поддержать запрет на поставки нефти из России в страны Евросоюза. Свою инициативу парламентарий изложил в письме главе внешнеполитического ведомства Энтони Блинкену.
Кришнамурти считает необходимым применить двусторонний подход. С одной стороны, Вашингтон должен активизировать усилия в рамках инвестиционного фонда «Инициативы трех морей» с целью поддержки энергетической безопасности Центральной Европы. С другой — ввести ограничения в отношении венгерских компаний, которые имеют дело с экспортёрами российского топлива.
Накануне послы стран Евросоюза утвердили шестой пакет санкций против Москвы за спецоперацию на Украине. Среди ограничительных мер - запрет на поставки российской нефти морским путем, который вступит в силу через шесть месяцев. Также решено отключить от SWIFT еще три российских банка, расширен список лиц, попавших под персональные санкции.
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