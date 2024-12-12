Закон о ленд-лизе для Украины действующий президент США Джо Байден подписал ещё 9 мая 2022 года. Планировалось, что он будет работать аналогично ленд-лизу времен Второй мировой войны, когда США снабжали своих союзников, в частности СССР - без предварительной оплаты и с длительной отсрочкой платежа.

Ранее украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина готова продолжать конфликт с Россией первую половину 2025 года, если после официального прихода к власти в США Дональда Трампа Вашингтон перестанет оказывать поддержку Киеву, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

