Конгресс США вычеркнул ленд-лиз Украине из военного бюджета США на 2025 год

Палата представителей Конгресса вычеркнула ленд-лиз Украине из военного бюджета США на 2025 год, сообщила посол Украины Оксана Маркарова.

Она отметила, что изначально в сенатском законопроекте был этот пункт, но в итоге Палата представителей проголосовала за документ без него. Теперь законопроект должен быть утвержден Сенатом.

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Закон о ленд-лизе для Украины действующий президент США Джо Байден подписал ещё 9 мая 2022 года. Планировалось, что он будет работать аналогично ленд-лизу времен Второй мировой войны, когда США снабжали своих союзников, в частности СССР - без предварительной оплаты и с длительной отсрочкой платежа.

Ранее украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина готова продолжать конфликт с Россией первую половину 2025 года, если после официального прихода к власти в США Дональда Трампа Вашингтон перестанет оказывать поддержку Киеву, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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