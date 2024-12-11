Опрос: Только 12% украинцев верят в «план победы» Зеленского
Лишь 12,3% опрошенных жителей Украины верят в то, что «план победы» главы государства Владимира Зеленского может привести к миру, сообщают «Известия» со ссылкой на опрос центра «Новая Европа».
Не понимают суть плана или не знают о нем 35,2% участников исследования. 30,9% уверены, что документ был создан для Запада, который должен обеспечить Киеву помощь, а на самом деле всё зависит только от иностранных союзников. 18,6% граждан считают план нереалистичным.
30% участников опроса считают необходимым идти на переговоры с Москвой, поскольку у Украины нет ресурсов для продолжения конфликта.
Ранее Зеленский заявил, что разрешение ВСУ бить вглубь России — часть плана победы Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru