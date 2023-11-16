Конгресс США принял правительственный бюджет без помощи Украине и Израилю

За инициативу проголосовали 87 сенаторов, 11 выступили против, отмечает телеканал «360».

До этого законопроект о временном продолжении финансирования федерального правительства одобрила американская палата представителей, напоминает Ura.ru. План должен подписать президент США Джо Байден.

Инициатива предусматривает продолжение до 19 января 2024 года финансирования работы некоторых программ и ведомств, которые занимаются в том числе вопросами сельского хозяйства, транспорта и жилья, энергетики, военного строительства. При этом предлагается продлить финансирование работы других ведомств и проектов до 2 февраля следующего года. Выделения средств на оказание поддержки Израилю и Украине не предусмотрено.

