Конгресс США принял правительственный бюджет без помощи Украине и Израилю
Сенат США принял план продолжения финансирования работы правительства страны без помощи Израилю и Украине. Об этом сообщает ТАСС.
За инициативу проголосовали 87 сенаторов, 11 выступили против, отмечает телеканал «360».
До этого законопроект о временном продолжении финансирования федерального правительства одобрила американская палата представителей, напоминает Ura.ru. План должен подписать президент США Джо Байден.
Инициатива предусматривает продолжение до 19 января 2024 года финансирования работы некоторых программ и ведомств, которые занимаются в том числе вопросами сельского хозяйства, транспорта и жилья, энергетики, военного строительства. При этом предлагается продлить финансирование работы других ведомств и проектов до 2 февраля следующего года. Выделения средств на оказание поддержки Израилю и Украине не предусмотрено.
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