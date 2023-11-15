CNN: Байден подпишет проект бюджета без помощи Украине и Израилю

Президент США Джо Байден одобрит законопроект о госфинансировании без предоставления помощи Украине и Израилю в случае принятия документа сенатом. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источник в Белом доме.

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По данным СМИ, конгресс должен решить «неотложные вопросы национальной безопасности и внутренние потребности», в том числе финансирование Израиля и Украины, гумпомощь, безопасность на границе, программу питания для женщин и детей и другие важные приоритеты, поддерживаемые демократами и республиканцами.

Новый план временного бюджета предложили в минувшее воскресенье. Администрация США раскритиковала его, назвав «путем к хаосу и дальнейшим остановкам экономики». Однако позже Белый дом непублично сообщил демократам в конгрессе, что Байден поддержит документ. Для этого законопроект должны принять в сенате, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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