CNN: Байден подпишет проект бюджета без помощи Украине и Израилю

По данным СМИ, конгресс должен решить «неотложные вопросы национальной безопасности и внутренние потребности», в том числе финансирование Израиля и Украины, гумпомощь, безопасность на границе, программу питания для женщин и детей и другие важные приоритеты, поддерживаемые демократами и республиканцами.

Новый план временного бюджета предложили в минувшее воскресенье. Администрация США раскритиковала его, назвав «путем к хаосу и дальнейшим остановкам экономики». Однако позже Белый дом непублично сообщил демократам в конгрессе, что Байден поддержит документ. Для этого законопроект должны принять в сенате, пишет Ura.ru.

