«Конфликт не решен». В Ереване ответили Путину на слова о принадлежности Карабаха

«Это действительно так, потому что ни одна страна мира Нагорно-Карабахскую республику не признавала. С другой стороны, Минская группа ОБСЕ пыталась урегулировать конфликт вокруг региона на основе трех принципов: мирное решение, самоопределение нации и территориальная целостность. Статус Карабаха должен был быть определен в результате этого переговорного процесса. Однако война нарушила все эти принципы», - отметил политолог.



Искандарян также оценил вклад России в урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе.



«Действия России к урегулированию конфликта не имеют ни малейшего отношения. Россия поспособствовала приостановке войны, это даже не мирное соглашение. Миротворцы дали гарантии, что война не возобновится в ближайшее время. Тем не менее, конфликт не решен, нужно искать компромисс», - заключил он.



В свою очередь, азербайджанский политолог Адгезал Мамедов в эфире НСН поддержал позицию Путина по Нагорному Карабаху.



«Выступление Путина была объективным, прагматичным. Для России это очень щепетильный вопрос. Путин не хочет обидеть ни одну из сторон. Россия остановила кровопролитие, роль лично Путина здесь велика. Карабах был и будет азербайджанским, но в будущем надо найти точки соприкосновения с Арменией», - отметил он.



Ранее Путин призвал международное сообщество присоединиться к России в вопросе помощи беженцам из Карабаха.

