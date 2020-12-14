«Лучше не играть с миротворцами». В Госдуме оценили наступление Азербайджана в Карабахе

Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ в эфире НСН рассказал, насколько угрожает наступление азербайджанской армии в Карабахе российским миротворцам.

Наступательные действия азербайджанских военных в Гадрутском районе Нагорного Карабаха направлены на обесценивание деятельности российских миротворцев, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он добавил, что судьба сел Хцаберд и Хин-Тагер является первым серьезным испытанием для российских миротворцев.

Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в эфире НСН рассказал, могут ли действия Баку действительно угрожать российским миротворцам.

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«Минобороны России находится в постоянном диалоге с Минобороны Армении и Азербайджана. После инцидента 11 декабря российские миротворцы приняли меры, чтобы такого больше не повторялось. Руководство миротворческих сил – опытные генералы, которые координировали боевых действия в Сирии в качестве советников. Сегодня ситуация находится под жестким контролем», - отметил он.

Парламентарий также оценил необходимость усиления группировки в Нагорном Карабахе.

«Группировку можно усилить, если в регионе возобновятся активные действия. Думаю, что это не понадобится и хватит текущего количества миротворцев. Уверен, что никто из них не понесет потери, так как есть понимание, что с миротворцами лучше не играть в опасные игры», - заключил он.

Глава Центра политических и правовых исследований в Ереване Джонни Меликян в эфире НСН заявил, что Азербайджан и Турция готовятся к захватнической войне с Арменией. Собеседник НСН заявил, что конфликт неизбежен, и России придется сделать выбор, кого поддерживать в регионе - захватчиков или союзников.

Ранее военный парад в связи с победой Азербайджана в Нагорном Карабахе прошёл в Баку. Более трёх тысяч военнослужащих прошли перед президентом страны Ильхамом Алиевым и его турецким коллегой Тайипом Реджепом Эрдоганом.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости/Арам Нерсесян
ТЕГИ:Нагорный Карабах
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