«Лучше не играть с миротворцами». В Госдуме оценили наступление Азербайджана в Карабахе

«Минобороны России находится в постоянном диалоге с Минобороны Армении и Азербайджана. После инцидента 11 декабря российские миротворцы приняли меры, чтобы такого больше не повторялось. Руководство миротворческих сил – опытные генералы, которые координировали боевых действия в Сирии в качестве советников. Сегодня ситуация находится под жестким контролем», - отметил он.

Парламентарий также оценил необходимость усиления группировки в Нагорном Карабахе.

«Группировку можно усилить, если в регионе возобновятся активные действия. Думаю, что это не понадобится и хватит текущего количества миротворцев. Уверен, что никто из них не понесет потери, так как есть понимание, что с миротворцами лучше не играть в опасные игры», - заключил он.

Глава Центра политических и правовых исследований в Ереване Джонни Меликян в эфире НСН заявил, что Азербайджан и Турция готовятся к захватнической войне с Арменией. Собеседник НСН заявил, что конфликт неизбежен, и России придется сделать выбор, кого поддерживать в регионе - захватчиков или союзников.

Ранее военный парад в связи с победой Азербайджана в Нагорном Карабахе прошёл в Баку. Более трёх тысяч военнослужащих прошли перед президентом страны Ильхамом Алиевым и его турецким коллегой Тайипом Реджепом Эрдоганом.

