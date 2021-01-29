«Решала и делец!» Островский объяснил свою жалобу на Никиту Михалкова

Почетный адвокат России Александр Островский в эфире НСН подтвердил появившуюся в telegram-каналах информацию о том, что он подал на режиссера Никиту Михалкова жалобы в Следственный комитет (СК) и Генпрокуратуру, обвинив в злоупотреблении служебным положением.

«Я только подал заявление. Прошу исключить его из членов Общественного совета при Следственном комитете, поскольку имеется конфликт интересов. Он использует это членство в корыстных целях», - подчеркнул Островский.

Как сообщал telegram-канал Mash, юрист обвинил Михалкова в том, что тот якобы попросил главу СК Александра Бастрыкина «помочь уйти от уголовной ответственности его другу-бизнесмену и соседу по имению», режиссеру Константину Тувыкину. Михалков, по его словам, при этом подписался как член Общественного совета СК России.

В беседе с НСН Островский уточнил, что непосредственным поводом к обращению в СК и Генпрокуратуру стала программа Андрея Караулова.