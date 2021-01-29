«Решала и делец!» Островский объяснил свою жалобу на Никиту Михалкова
Адвокат Александр Островский в эфире НСН подробно рассказал, почему добивается исключения знаменитого режиссера из Общественного совета при Следственном комитете России.
Почетный адвокат России Александр Островский в эфире НСН подтвердил появившуюся в telegram-каналах информацию о том, что он подал на режиссера Никиту Михалкова жалобы в Следственный комитет (СК) и Генпрокуратуру, обвинив в злоупотреблении служебным положением.
«Я только подал заявление. Прошу исключить его из членов Общественного совета при Следственном комитете, поскольку имеется конфликт интересов. Он использует это членство в корыстных целях», - подчеркнул Островский.
Как сообщал telegram-канал Mash, юрист обвинил Михалкова в том, что тот якобы попросил главу СК Александра Бастрыкина «помочь уйти от уголовной ответственности его другу-бизнесмену и соседу по имению», режиссеру Константину Тувыкину. Михалков, по его словам, при этом подписался как член Общественного совета СК России.
В беседе с НСН Островский уточнил, что непосредственным поводом к обращению в СК и Генпрокуратуру стала программа Андрея Караулова.
«Я посмотрел программу Андрея Караулова. Я когда-то с Карауловым и судился, и выступал в его программе. Я с интересом отношусь к его творчеству. А тут бы представлен подлинный документ. Письмо на бланке с вензелями Михалкова. Содержание фантастическое. Недаром оно предано огласке сотрудниками аппарата Бастрыкина. Им уже поперек горла стало сотрудничество Михалкова с Бастрыкиным. Из письма видно, что Михалков просит за своего делового партнера и приятеля. В конце приписка, что он благодарит за ранее решенный вопрос - за прекращение уголовного дела против хозяина банка "Мой банк" Глеба Фетисова, где у Михалкова зависли гигантские суммы. Видно, что предыдущее обращение достигло цели: дело по Глебу Фетисову было прекращено. Вот эта огласка очень возмутила Михалкова. И очень возмутила меня, потому что я увидел конфликт интересов: Михалкова как члена общественной организации – члена общественного совета при Следственном комитете и Михалкова-решалы, дельца, который небескорыстно использует близость к телу Бастрыкина», - объяснил собеседник НСН.
Он напомнил, что уже сталкивался с Михалковым в прошлом. «Когда Михалков был членом общественного совета при Минобороны, он выбил себе мигалку, хотя как член общественной структуры не имел на это права. Из-за моих обращений, депутатских запросов к генеральному прокурору, мигалка у Михалкова была конфискована. Он был так возмущен, что прекратил свое членство в совете при Минобороны», - отметил Островский.
Как сообщили СМИ, сам Михалков выразил мнение, что это происходит, чтобы насолить ему самому из-за передачи «Бесогон ТВ».
Редакция НСН обратилась за комментариями к представителям Никиты Михалкова, но пока не получила ответ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+19 238 / сут.
Умерли
72 185+534 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+26 204 / сут.
- Мусульмане России спросили Гинцбурга о халяльности вакцины «Спутник V»
- Лечение больных с ОРВИ и пневмониями планируют вывести из многопрофильных больниц
- Генпрокуратура пригрозила участникам акций 31 января статьёй о массовых беспорядках
- В России разработают вакцину от коронавируса в виде йогурта
- У посольства Израиля в Нью-Дели произошел взрыв
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru