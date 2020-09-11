Кончаловский назвал ошибкой Хрущёва осуждение культа личности Сталина

По словам Кончаловского, в этом плане он согласен с Мао Цзэдуном, посчитавшим, что Хрущёв предал коммунизм, передаёт РИА Новости. «Он (Хрущёв – прим. НСН) не был очень умным человеком. Может, умнее Ельцина, извините меня», - сказал режиссёр.

Кончаловский добавил, что во времена Сталина партийные бюрократы не брали взятки под страхом смертной казни. К моменту смерти Сталина партийная верхушка стала «буржуазией».

«Они хотели свободу, чтобы превратить свою власть в блага. Желание остаться в безопасности подтолкнуло Хрущева к десталинизации», - уверен режиссёр.

Вместе с тем Кончаловский признал, что хрущёвская «оттепель» лично ему дала пространство для создания первых фильмов. Но свободы никогда не должно быть много, потому что тогда «человек теряет человеческие черты», полагает Кончаловский.

