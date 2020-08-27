Познер поспорил с Кончаловским насчёт России, «скатывающейся в пропасть»

Телеведущий Владимир Познер не согласился с мнением режиссёра Андрея (Андрона) Кончаловского о том, что Россия «катится в пропасть» вслед за европейской цивилизацией, но только медленнее.

Познер признал, что Россия отстала от Европы. Но в этом её преимущество, полагает он.

«Она может не повторять того, что делали другие. <…> Когда возникло Возрождение, считали, что всё конец, а это было начало», - приводится ответ Познера на его официальном сайте.

По мнению телеведущего, люди часто воспринимают изменения как катастрофу, но это не обязательно так. «Я не считаю, что Россия куда-то катится», - подчеркнул он.

