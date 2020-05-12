Косачев расценил резолюцию США о правах человека в РФ как вмешательство
Российский сенатор Константин Косачёв в эфире НСН назвал попыткой вмешательства во внутренние дела рассматриваемую в США резолюцию против «нарушения прав человека в России».
Демократ Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол внесли в конгресс США резолюцию с осуждением «нарушения прав человека в России». В ней содержится призыв освободить политзаключённых, а также наложить санкции на чиновников российского правительства, ответственных за нарушение прав человека. Авторы резолюции обвиняют российские власти в преследовании журналистов, оппозиции и сторонников религиозных свобод, передаёт РИА Новости.
Глава комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачёв в эфире НСН связал появление подобной резолюции с внутриполитическими играми в США в преддверии президентских выборов.
«Это, во-первых, неприкрытая попытка вмешательства в наши внутренние дела на стороне несистемной радикальной оппозиции, которая пытается действия властей представлять как преследование за политические взгляды. Это по определению ложно, но существует в качестве инструмента политической борьбы и сейчас, таким образом, получает поддержку со стороны американских конгрессменов.
Во-вторых, думаю, что в этом есть элемент внутриполитической борьбы в самих Соединённых Штатах Америки. Тема России в последнее время как-то подзатихла, президент Трамп делает всё более и более внятные заявления в части отрицания российского вмешательства в американские дела. Он говорит о готовности развивать отношения с нашей страной. И кому-то, видимо, неймётся, хочется вновь сделать Россию предметом внутриполитических американских дискуссий, что весьма соблазнительно в связи с предстоящими президентскими выборами. Поэтому это ещё и элемент внутренней борьбы, никак не связанный с Россией», - отметил сенатор.
По словам Косачёва, это пока только проект резолюции, так что говорить об ответе российской стороны пока рано.
«Если этот проект обретёт силу, тогда уже и будем реагировать. Разумеется, она (резолюция — прим НСН) не улучшит и без того плачевное состояние российско-американских отношений», – считает собеседник НСН.
Ранее Пулитцеровскую премию в номинации «Национальные новости» присудили журналистам The New York Times за серию публикаций о «российском вмешательстве» в выборы президента США. Издание также получило награду в номинации «Международная журналистика» за публикации о «хищнических действиях режима Владимира Путина». Трамп со своей стороны призвал забрать награды у журналистов за эти публикации, подчеркнув, что они вручены за то, что впоследствии оказалось «неправдой».
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