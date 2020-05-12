Резолюцию по «нарушению прав человека в России» внесли в конгресс США

В конгресс США внесена резолюция, осуждающая «нарушение прав человека в России». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу комитета по иностранным делам палаты представителей. В тексте отмечается, что «резолюция призывает РФ немедленно освободить политических заключённых».

Кроме того, документ содержит обращение к администрации президента США с просьбой ввести санкции в отношении «ответственных за нарушение прав человека» российских официальных лиц, пишет Газета.ру.

Авторами резолюции являются председатель комитета демократ Элиот Энгел, а также член комитета республиканец Майкл Маккол, подчеркивает RT.

Ранее НСН писала, что Пентагон урежет расходы на «сдерживание» России ради стены с Мексикой. Часть средств, предназначавшихся для финансирования направленных против России проектов в Европе, будет перенаправлена на строительство стены на границе Соединенных Штатов с Мексикой. Как пишет Bloomberg, об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.

Источник отмечает, что это касается проектов по созданию и расширению военной инфраструктуры, в частности, в Норвегии, Германии и Испании – их общая стоимость оценивается в $545 млн. Более $200 млн из них могут пойти на строительство стены на американо-мексиканской границе.

