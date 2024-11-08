Компартия Молдавии отказалась признать Санду легитимным президентом
Партия коммунистов не признает Майю Санду легитимно избранным президентом Молдавии. Об этом в своём Telegram-канале заявила депутат-коммунист Диана Караман.
По её словам, коммунисты также отказались признать результаты прошедшего 20 октября референдума о евроинтеграции, назвав их сфальсифицированными.
«Депутаты коммунисты считают неоправданным решение ЦИК, согласно которому граждане за рубежом могут голосовать по просроченным паспортам поэтому в скором времени выйдут в Парламент с соответствующим законопроектом», - написала Караман.
Ранее кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло признал победу Санду на президентских выборах в Молдавии, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru