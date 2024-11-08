Компартия Молдавии отказалась признать Санду легитимным президентом

По её словам, коммунисты также отказались признать результаты прошедшего 20 октября референдума о евроинтеграции, назвав их сфальсифицированными.

«Депутаты коммунисты считают неоправданным решение ЦИК, согласно которому граждане за рубежом могут голосовать по просроченным паспортам поэтому в скором времени выйдут в Парламент с соответствующим законопроектом», - написала Караман.

Ранее кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло признал победу Санду на президентских выборах в Молдавии, сообщает RT.