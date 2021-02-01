Компания Xiaomi подала в суд на Минфин и Минобороны США
Китайский производитель смартфонов Xiaomi, обратилась в суд округа Колумбия с иском к Министерству финансов и Министерству обороны США, сообщает пресс-служба компании.
В сообщении говорится, что решение о её включении в список «Коммунистических военных компаний Китая» является некорректным. В Xiaomi отметили, что из-за этого компания потеряла возможность проведения должной правовой процедуры.
«В целях защиты интересов пользователей в мире, партнёров, сотрудников и акционеров, Xiaomi обратилась в суд с просьбой объявить решение Минфина и Минобороны США незаконным и отменить его», - говорится в заявлении компании.
Ранее в Пентагоне рассказали о расширении списка китайских компаний, работающих в США. В Вашингтоне считают, что они работают в военной отраслью КНР.
Позже МИД Китая ввело санкции в отношении членов администрации экс-президента США Дональда Трампа, включая американского госсекретаря Майка Помпео, сообщает RT.
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