Компания Xiaomi подала в суд на Минфин и Минобороны США

Китайский производитель смартфонов Xiaomi, обратилась в суд округа Колумбия с иском к Министерству финансов и Министерству обороны США, сообщает пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что решение о её включении в список «Коммунистических военных компаний Китая» является некорректным. В Xiaomi отметили, что из-за этого компания потеряла возможность проведения должной правовой процедуры.

«В целях защиты интересов пользователей в мире, партнёров, сотрудников и акционеров, Xiaomi обратилась в суд с просьбой объявить решение Минфина и Минобороны США незаконным и отменить его», - говорится в заявлении компании.

Ранее в Пентагоне рассказали о расширении списка китайских компаний, работающих в США. В Вашингтоне считают, что они работают в военной отраслью КНР.



Позже МИД Китая ввело санкции в отношении членов администрации экс-президента США Дональда Трампа, включая американского госсекретаря Майка Помпео, сообщает RT.

