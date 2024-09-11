В Госдуме заявили, что хотят наказать авторов листовок о декоммунизации в зоне СВО
Листовки о необходимости декоммунизации, распространяемые среди военнослужащих РФ, - это диверсия и ее должен расследовать «информационный СМЕРШ», заявил глава пресс-службы фракции КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко. Его слова приводит «Газета.Ru».
Ранее в нескольких российских Telegram-каналах появились фото листовок, на которых было написано, что декоммунизация является одной из целей СВО.
Ющенко указал, что против РФ также действует информационная война и в таких ситуациях необходим так называемый информационный СМЕРШ, который находил бы всех причастных и привлекал к ответственности.
Он также напомнил, что декоммунизация это то, с чего начали нацисты в Киеве. Это и снос памятника Ленину, и запрет русских классиков и военачальников.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что запрет УПЦ Московского Патриархата не пройдет для Киева даром, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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