Ранее в нескольких российских Telegram-каналах появились фото листовок, на которых было написано, что декоммунизация является одной из целей СВО.

Ющенко указал, что против РФ также действует информационная война и в таких ситуациях необходим так называемый информационный СМЕРШ, который находил бы всех причастных и привлекал к ответственности.

Он также напомнил, что декоммунизация это то, с чего начали нацисты в Киеве. Это и снос памятника Ленину, и запрет русских классиков и военачальников.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что запрет УПЦ Московского Патриархата не пройдет для Киева даром, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



