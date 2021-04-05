«Коммунисты России» потребовали от Генпрокуратуры запретить возобновление «Дома-2»

По словам политика, партия всегда выступала против трансляции этого телешоу на российском телевидении. Помимо Генпрокуратуры партия направила в Роскомнадзор просьбу о блокировке контента «Дома 2», а также просьбу о рассмотрения вопроса целесообразности лицензии на вещание у канала «Ю».



Сурайкин в эфире «Радио 1» назвал передачу низкопробной и подчекрнул, то стратегия партии «превратить передачу в загнанного зверя», что способствует отказу от попыток возобновления телешоу.

Телешоу ранее выходило на ТНТ, однако в конце прошлого года телеканал прекратил сотрудничество с создателями телепередачи.