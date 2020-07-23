«Коммунисты России» нашли у Зюганова деменцию

«По иску мы сегодня с юристами общаемся-разбираемся, каким образом это лучше сделать. Скорее всего, за оскорбление чести и достоинства. И будем смотреть, это будет от Сурайкина или от партии. Тут несколько вариантов. Потому что все прекрасно знают, что в отличие от КПРФ у нас руководитель не один, у нас коллектив. Это политбюро занимается этим. Оскорбив его, он оскорбил все руководство, да и всех партийцев», - сказал Сидоров.

По его мнению, Зюганов оскорбил Сурайкина из страха. «Тут целый комплекс. Начало старческой деменции. Опасения, что новая компартия приходит на смену вот этой, полностью дискредитировавшей себя. Страх перед новой политической силой, которая сметет его с его места», - заключил собеседник НСН.

Ранее Максим Сурайкин обвинил КПРФ в сговоре с правительством по вопросу пенсионной реформы.

