«Коммунисты России» нашли у Зюганова деменцию
Зампред ЦК партии «Коммунисты России» в эфире НСН рассказал подробности подачи иска против лидера КПРФ.
Иск о защите чести и достоинства подаст против лидера КПРФ Геннадия Зюганова глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин. Как передает радиостанция «Говорит Москва», накануне Зюганов в ходе выступления в Госдуме оскорбил Сурайкина, который является зампредом заксобрания Ульяновской области. По мнению лидера КПРФ, Сурайкина кто-то назначил сверху.
Зампред ЦК партии «Коммунисты России» Ярослав Сидоров в эфире НСН рассказал подробности подачи иска против Зюганова.
«По иску мы сегодня с юристами общаемся-разбираемся, каким образом это лучше сделать. Скорее всего, за оскорбление чести и достоинства. И будем смотреть, это будет от Сурайкина или от партии. Тут несколько вариантов. Потому что все прекрасно знают, что в отличие от КПРФ у нас руководитель не один, у нас коллектив. Это политбюро занимается этим. Оскорбив его, он оскорбил все руководство, да и всех партийцев», - сказал Сидоров.
По его мнению, Зюганов оскорбил Сурайкина из страха. «Тут целый комплекс. Начало старческой деменции. Опасения, что новая компартия приходит на смену вот этой, полностью дискредитировавшей себя. Страх перед новой политической силой, которая сметет его с его места», - заключил собеседник НСН.
Ранее Максим Сурайкин обвинил КПРФ в сговоре с правительством по вопросу пенсионной реформы.
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