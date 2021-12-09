Коммунисты разработали законопроект об отмене онлайн-голосования

Группа депутатов от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает отмену дистанционного электронного голосования.

В тексте документа указано, что отменить онлайн-голосование следует до создания «полноценной системы дистанционного электронного голосования, обеспечивающей на программно-техническом, организационном и правовых уровнях реализацию всех основополагающих принципов выборов». Представители партии также заявили, что в сентябре этого года электронное голосование было проведено с «серьезными недостатками».

В КПРФ также напомнили, что глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова подтвердила, что в столичной системе онлайн-голосования и выявлены проблемы. Памфилова тогда заявила, что Москве в какой-то момент придется перейти на общероссийскую платформу.

3 декабря глава ЦИК призвала не спешить с переходом на всеобщее электронное голосование, чтобы изучить все плюсы и минусы дистанционного волеизъявления.

